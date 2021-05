Lega | Becchetti | il Muincipio VII merita rispetto

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 20 maggio 2021) Roma – “L’incompetenza di questa amministrazione passa per il furore ideologico con cui approccia al tema viabilità. In via La Spezia, la Raggi ha proposto una ciclabile che ha causato solo gravissime ripercussioni sul traffico del quadrante. A febbraio ammette l’errore, e di voler rivedere il ‘progetto’.” “Eppure a distanza di mesi, non è stato fatto nulla, e ovviamente i disagi prodotti dall’incompetenza del sindaco restano. Il territorio del VII Municipio va dai confini del cuore di Roma fino a Ciampino, accoglie tantissime realtà, e altrettante criticità non gestite da questa amministrazione.” “La viabilità in questo versante di Roma è critica, e non si può affrontare come lo fa il M5S, che vorrebbe ridurre sezioni stradali di grosse direttrici di comunicazione solo per farsi campagna elettorale. Serve pianificazione.” “Serve restituire al decoro chetutto ...