Lavori non eseguiti in scuola a Caserta, indagato il sindaco (Di giovedì 20 maggio 2021) I carabinieri hanno notificato un avviso di conclusione delle indagini preliminari, emesso dalla Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere, al sindaco di Caserta Carlo Marino e al dirigente ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 20 maggio 2021) I carabinieri hanno notificato un avviso di conclusione delle indagini preliminari, emesso dalla Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere, aldiCarlo Marino e al dirigente ...

Ultime Notizie dalla rete : Lavori non Lavori non eseguiti in scuola a Caserta, indagato il sindaco Stamani i carabinieri, dopo che ieri c'è stato il distacco di pezzi di intonaco, hanno interdetto l'uso delle aule al primo piano fin quando non verranno eseguiti i lavori. . 20 maggio 2021

Draghi premier perfetto? Peccato per quella sua abitudine contraria al Galateo Ha tenuto anche una conferenza stampa al termine dei lavori del Consiglio Europeo informale e della ... E non una: Draghi più volte 'c'è cascato'. Per il Galateo non si inserisce certo tra le buone ...

Dl Sostegni bis: Piccoli Nardelli (Pd), 'misure fondamentali per mondo cultura' Roma, 20 mag. (Adnkronos) - "Abbiamo sempre detto che senza il rilancio della scuola e della cultura nel senso più ampio del termine non ci sarebbe stata una vera ripresa. Il lavoro svolto in commissi ...

