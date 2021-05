La maggioranza che sostiene Draghi consolida il consenso (Di giovedì 20 maggio 2021) AGI - Nella Supermedia dei sondaggi realizzata da YouTrend per AGI si confermano i recenti trend e si accorcia ulteriormente il divario tra i primi 4 partiti. Non c'è il sorpasso (rilevato da alcuni istituti) di FDI sul PD, ma il distacco è ormai davvero minimo (0,4%). Da segnalare, la crescita della maggioranza Draghi, dopo diverse settimane di lieve calo; e il rimbalzo del M5s, forse trainato da un certo attivismo (sui social e sui giornali) di Conte, che resta uno dei leader politici con il tasso di gradimento maggiore.SUPERMEDIA LISTE Lega 21,5 (-0,3) PD 19,1 (-0,3) FDI 18,7 (+0,3) M5S 17,2 (+0,8) Forza Italia 7,5 (-0,1) Azione 3,1 (-0,1) Italia Viva 2,5 (+0,1) Sinistra Italiana 2,2 (-0,2) Verdi 1,6 (-0,1) Art.1-MDP 1,6 (+0,2) +Europa 1,4 (=)SUPERMEDIA AREE PARLAMENTO maggioranza Draghi 74,9 (+0,5) di cui: - ... Leggi su agi (Di giovedì 20 maggio 2021) AGI - Nella Supermedia dei sondaggi realizzata da YouTrend per AGI si confermano i recenti trend e si accorcia ulteriormente il divario tra i primi 4 partiti. Non c'è il sorpasso (rilevato da alcuni istituti) di FDI sul PD, ma il distacco è ormai davvero minimo (0,4%). Da segnalare, la crescita della, dopo diverse settimane di lieve calo; e il rimbalzo del M5s, forse trainato da un certo attivismo (sui social e sui giornali) di Conte, che resta uno dei leader politici con il tasso di gradimento maggiore.SUPERMEDIA LISTE Lega 21,5 (-0,3) PD 19,1 (-0,3) FDI 18,7 (+0,3) M5S 17,2 (+0,8) Forza Italia 7,5 (-0,1) Azione 3,1 (-0,1) Italia Viva 2,5 (+0,1) Sinistra Italiana 2,2 (-0,2) Verdi 1,6 (-0,1) Art.1-MDP 1,6 (+0,2) +Europa 1,4 (=)SUPERMEDIA AREE PARLAMENTO74,9 (+0,5) di cui: - ...

