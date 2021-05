Karate, Europei 2021 oggi: orari 20 maggio, tv, programma, streaming, italiani in campo (Di giovedì 20 maggio 2021) Seconda giornata dei Campionati Europei 2021 EKF di Karate, in corso di svolgimento a Porec (Croazia). Dopo l’esordio di ieri, il tatami croato torna protagonista con un secondo giorno ricco di appuntamenti. Si inizierà alle ore 10.00 con il kata a squadre, quindi alle ore 11.30 toccherà al kumité uomini -67kg, quindi alle 12.45 kumité donne -55kg. Dalle ore 14.00 si passerà al kumité uomini -60kg, alle 15.15 kumité donne -50kg, infine dalle ore 16.30 si chiuderà con il kumitè a squadre uomini e donne. IN TV – Il giovedì dell’Europeo di Porec non avrà copertura televisiva. Le finali di sabato saranno trasmesse da Sky Sport. Sarà possibile seguire l’evento in diretta streaming su FIJLKAM, Karateworld.tv e sul canale YouTube di WKF. OA Sport, invece, vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta ed il riepilogo ... Leggi su oasport (Di giovedì 20 maggio 2021) Seconda giornata dei CampionatiEKF di, in corso di svolgimento a Porec (Croazia). Dopo l’esordio di ieri, il tatami croato torna protagonista con un secondo giorno ricco di appuntamenti. Si inizierà alle ore 10.00 con il kata a squadre, quindi alle ore 11.30 toccherà al kumité uomini -67kg, quindi alle 12.45 kumité donne -55kg. Dalle ore 14.00 si passerà al kumité uomini -60kg, alle 15.15 kumité donne -50kg, infine dalle ore 16.30 si chiuderà con il kumitè a squadre uomini e donne. IN TV – Il giovedì dell’Europeo di Porec non avrà copertura televisiva. Le finali di sabato saranno trasmesse da Sky Sport. Sarà possibile seguire l’evento in direttasu FIJLKAM,world.tv e sul canale YouTube di WKF. OA Sport, invece, vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta ed il riepilogo ...

