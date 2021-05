Il programma Erasmus+ riparte: fondi raddoppiati, via al limite di età e soldi in anticipo per le prime spese (Di giovedì 20 maggio 2021) Rinnovato anche per i prossimi sette anni il programma Erasmus. Ieri il Parlamento europeo ha dato il via libera definitivo a Erasmus+ per il 2021-2027. Il programma per la formazione, la gioventù e lo sport vedrà raddoppiare i suoi finanziamenti che passeranno dai 14.7 miliardi degli anni precedenti ad oltre 28 miliardi. Nelle fasi conclusive dei negoziati con il Consiglio, i deputati sono riusciti a ottenere un importo aggiuntivo di 1,7 miliardi di euro. Il nuovo Erasmus+ offrirà più strumenti e risorse a sostegno dell’inclusione. La Commissione e i Paesi Ue dovranno presentare piani d’azione per migliorare l’accesso all’apprendimento e alla mobilità per le persone che storicamente hanno avuto meno possibilità di parteciparvi, ovvero persone con una disabilità, in stato di povertà, o che vivono in località remote e ... Leggi su open.online (Di giovedì 20 maggio 2021) Rinnovato anche per i prossimi sette anni ilErasmus. Ieri il Parlamento europeo ha dato il via libera definitivo aper il 2021-2027. Ilper la formazione, la gioventù e lo sport vedrà raddoppiare i suoi finanziamenti che passeranno dai 14.7 miliardi degli anni precedenti ad oltre 28 miliardi. Nelle fasi conclusive dei negoziati con il Consiglio, i deputati sono riusciti a ottenere un importo aggiuntivo di 1,7 miliardi di euro. Il nuovooffrirà più strumenti e risorse a sostegno dell’inclusione. La Commissione e i Paesi Ue dovranno presentare piani d’azione per migliorare l’accesso all’apprendimento e alla mobilità per le persone che storicamente hanno avuto meno possibilità di parteciparvi, ovvero persone con una disabilità, in stato di povertà, o che vivono in località remote e ...

