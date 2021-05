Il Ponte sullo Stretto? Gli italiani a maggioranza lo vogliono

Leggi su formiche

(Di giovedì 20 maggio 2021) Era l’estate del 250 a.C. e il console romano Lucio Cecilio Metello doveva trasportare sulla Penisola oltre cento elefanti che i legionari erano riusciti a strappare al condottiero cartaginese Asdrubale durante la battaglia di Palermo. Non sapendo come fare il console fece disporre in fila sul mare delle botti vuote legate a due a due e “formò un passaggio di tavole coperte da terra e da altre materie e fissò parapetti di legno ai lati affinché gli animali non avessero a cascare in mare”. Ad oggi, quello raccontato dallo storico greco Strabone, resta l’unico (per quanto temporaneo)di Messina mai realizzato. Il sogno di un collegamento infrastrutturale tra la Sicilia e il Continente ha poi attraversato svariate epoche ed ancora oggi, nonostante i passi da gigante della tecnica, resta tale a causa dell’inefficienza ...