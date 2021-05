I numeri in chiaro, Maga: «Fondamentale vaccinare subito gli over 60. I tamponi non devono mai scendere sotto i 300 mila» – Il video (Di giovedì 20 maggio 2021) L’epidemia di Coronavirus in Italia mostra una «tendenza al miglioramento ormai consolidata» e non c’è motivo di pensare a un probabile capovolgimento della situazione. Anzi, è più probabile che i parametri «miglioreranno ulteriormente». Però le Regioni devono provvedere «il prima possibile a immunizzare gli oltre 4,5 milioni di over 60 che ancora non hanno ricevuto nemmeno la prima dose di vaccino» e i tamponi «non devono mai scendere sotto quota 300 mila nei giorni feriali», per non rischiare di perdere il polso dell’incidenza del virus sulla popolazione. Il professor Giovanni Maga, direttore del laboratorio dell’Istituto di Genetica molecolare del Cnr di Pavia, analizza così l’evoluzione del contagio per la rubrica I numeri in ... Leggi su open.online (Di giovedì 20 maggio 2021) L’epidemia di Coronavirus in Italia mostra una «tendenza al miglioramento ormai consolidata» e non c’è motivo di pensare a un probabile capovolgimento della situazione. Anzi, è più probabile che i parametri «miglioreranno ulteriormente». Però le Regioniprovvedere «il prima possibile a immunizzare gli oltre 4,5 milioni di60 che ancora non hanno ricevuto nemmeno la prima dose di vaccino» e i«nonmaiquota 300nei giorni feriali», per non rischiare di perdere il polso dell’incidenza del virus sulla popolazione. Il professor Giovanni, direttore del laboratorio dell’Istituto di Genetica molecolare del Cnr di Pavia, analizza così l’evoluzione del contagio per la rubrica Iin ...

