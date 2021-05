Gribaudo PD a iNews24 | “Se Salvini vuole tirarsi fuori dal governo | lo dica ora”

Leggi su inews24

(Di giovedì 20 maggio 2021) Onorevole, oggi ha presenziato, insieme al segretario Enrico Letta e al ministro del Lavoro Andrea Orlando, all'evento intitolato: "La precarietà non è destino, una riforma per il lavoro dei giovani". Come si inserisce questa iniziativa nel quadro politico attuale? "Quello dei giovani nel nostro Paese è da sempre un tema molto complicato, ancor più