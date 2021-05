Giro d’Italia: Vendrame primo a Bagni di Romagna, Bernal sempre in rosa (Di giovedì 20 maggio 2021) La tappa che ha attraversato Firenze e che ha reso omaggio a Bartali, Martini e Ballerini, ha visto finalmente una seconda vittoria italiana L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di giovedì 20 maggio 2021) La tappa che ha attraversato Firenze e che ha reso omaggio a Bartali, Martini e Ballerini, ha visto finalmente una seconda vittoria italiana L'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

giroditalia : The final kilometres today are from a picture postcard. Here are the white roads that await the peloton of the Giro… - giroditalia : ?? Giro d'Italia 2021 - Stage 1?1? ?? Perugia - Montalcino ?? Brunello di Montalcino Wine Stage ?? @mauro_schmid ????… - giroditalia : ??? Stage 11: Perugia - Montalcino A pink ribbon ?? - giofa72 : RT @TeatroAlighieri: #giroditalia2021 ??????????? Siamo pronti con il nuovo vestito ad accogliere il Giro d'Italia! Grazie a #QuickLightning l… - scommesse_it : Bernal: 'Che partenza! Oggi abbiamo consumato tante energie' -