Giochi di Tokyo: annunciati i due portabandiera, Elia Viviani e Jessica Rossi (Di giovedì 20 maggio 2021) Si tratta di una prima volta per ambo le discipline L’indiscrezione circolava insistente da questa mattina: il ciclista italiano Elia Viviani era infatti dato per favorito come portabandiera dell’Italia a Tokyo 2020. Meno quotato il nome di Jessica Rossi, tiratrice a volo classe 1990. Quest’anno, infatti, per la prima volta ci sarà il doppio portabandiera per favorire la parità di genere. L’annuncio è stato dato ai membri di Giunta dal presidente del Coni, Giovanni Malagò che lo ha ufficializzato dopo la riunione della neo eletta giunta al Salone d’Onore del Comitato olimpico al Foro Italico. Entrambi hanno vinto un oro olimpico: Viviani nel 2016 a Rio e la Rossi nel trap a Londra 2012. La Rossi è stata preferita alla ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 20 maggio 2021) Si tratta di una prima volta per ambo le discipline L’indiscrezione circolava insistente da questa mattina: il ciclista italianoera infatti dato per favorito comedell’Italia a2020. Meno quotato il nome di, tiratrice a volo classe 1990. Quest’anno, infatti, per la prima volta ci sarà il doppioper favorire la parità di genere. L’annuncio è stato dato ai membri di Giunta dal presidente del Coni, Giovanni Malagò che lo ha ufficializzato dopo la riunione della neo eletta giunta al Salone d’Onore del Comitato olimpico al Foro Italico. Entrambi hanno vinto un oro olimpico:nel 2016 a Rio e lanel trap a Londra 2012. Laè stata preferita alla ...

Advertising

Coninews : ???? Elia #Viviani e Jessica #Rossi ???? Gli alfieri #ItaliaTeam alla cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici di… - Eurosport_IT : Chi vorreste come prossimo portabandiera azzurro? ???? #Olimpiadi | #Tokyo2020 - repubblica : Petrillo, in corsa per Tokyo: 'Gareggio con le donne. Trans, del resto, significa 'oltre'' - luigigorgo23 : RT @Coninews: ???? Elia #Viviani e Jessica #Rossi ???? Gli alfieri #ItaliaTeam alla cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici di #Tokyo2020! ??… - shakijra : RT @Coninews: ???? Elia #Viviani e Jessica #Rossi ???? Gli alfieri #ItaliaTeam alla cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici di #Tokyo2020! ??… -