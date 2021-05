Giammarco Sicuro | tutto sul conduttore di Unomattina estate

(Di giovedì 20 maggio 2021) Dopo anni come reporter,sale alla conduzione di. Ecco chi è l’affascinante giornalista Rai!è il giovane e bravo giornalista del Tg2, nonché inviato della Rai, alla guida dell’edizione 2021 di, insieme a Barbara Capponi. Ecco cosa ne sappiamo sul suo conto, sia per quanto riguarda la sfera professionale sia per quella privata.: la biografianasce il 25 gennaio 1983, sotto il segno dell’Acquario, a Montevarchi, in provincia di Arezzo. Si laurea in Scienze Politiche all’Università degli studi di Firenze, dopodiché frequenta la scuola di giornalismo di Urbino. Dopo alcuni ...

Advertising

alexandrebitt : RT @tg2rai: #Tg2Post #9aprile 'INTERVISTA A LULA' Ospiti - Luiz Inácio Lula da Silva - Leader del partito dei lavoratori ed ex Presidente d… - lifestyleblogit : Uno Mattina Estate 2021 con Barbara Capponi e Giammarco Sicuro - - Cinguetterai : Dal 28/06 gli italiani si sveglieranno con Giammarco Sicuro e Barbara Capponi. Sono loro i conduttori di… -

Ultime Notizie dalla rete : Giammarco Sicuro

DonnaPOP

... la soluzione del lusso accessibile eper le proprie vacanze, sia sempre più spesso ...sin qui testimonino la voglia che i clienti hanno di rimettersi di nuovo in viaggio" " dichiara...Unomattina estate , al via dal 3 luglio su Rai 1 cone Barbara Capponi. Mentre per Uno mattina weekend confermati Beppe Convertini e Anna Falchi. Unomattina estate: Barbara Capponi del Tg1 confermata alla conduzione, al fianco di ...Dopo anni come reporter, Giammarco Sicuro sale alla conduzione di Unomattina estate. Ecco chi è l'affascinante giornalista Rai!Tutto pronto per la stagione televisiva estiva su Rai 1 e come sempre tante le coppie che si alternano nei vari programmi del palinsesto. Tra queste una novità per la conduzione di Uno Mattina Estate.