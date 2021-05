Fondi europei per l’agricoltura, sei Regioni del Centro-Sud contro la proposta di riparto di Patuanelli: “Perderemmo soldi”. Ma non riescono a spenderli (Di giovedì 20 maggio 2021) Secondo gli assessori all’agricoltura di Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia in gioco ci sono 400 milioni di euro. Il ministero li ridimensiona a 50. Meno rispetto a quanto gli stessi enti rischiano di perdere perché finora sono stati troppo lenti nell’utilizzare le risorse arrivate da Bruxelles. Abbastanza, però, perché le cinque Regioni del Sud Italia (più l’Umbria) blocchino da molti mesi la proposta di ripartizione dei 3,9 miliardi di Fondo europeo per l’agricoltura e lo sviluppo rurale per il biennio 2021-2022 avanzata dalla maggioranza dei governatori. Uno stallo che sta danneggiando le aziende agricole in attesa di finanziamenti. Ora il tempo è finito: alla Conferenza Stato-Regioni non si è trovata un’intesa e la palla passa al consiglio dei ministri. Il titolare delle Politiche ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 20 maggio 2021) Secondo gli assessori aldi Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia in gioco ci sono 400 milioni di euro. Il ministero li ridimensiona a 50. Meno rispetto a quanto gli stessi enti rischiano di perdere perché finora sono stati troppo lenti nell’utilizzare le risorse arrivate da Bruxelles. Abbastanza, però, perché le cinquedel Sud Italia (più l’Umbria) blocchino da molti mesi ladi ripartizione dei 3,9 miliardi di Fondo europeo pere lo sviluppo rurale per il biennio 2021-2022 avanzata dalla maggioranza dei governatori. Uno stallo che sta danneggiando le aziende agricole in attesa di finanziamenti. Ora il tempo è finito: alla Conferenza Stato-non si è trovata un’intesa e la palla passa al consiglio dei ministri. Il titolare delle Politiche ...

