F1, la Ferrari può puntare alla pole a Montecarlo? Occasione dell’anno per Leclerc e Sainz (Di giovedì 20 maggio 2021) La Ferrari ha shockato tutti quest’oggi a Montecarlo, poiché ha dominato la scena durante le odierne prove libere. Attenzione, quando si dice “dominare la scena” non si usa un’iperbole, ma si fotografa perfettamente la realtà dei fatti. Charles Leclerc ha fermato il cronometro sull’1’11”684, precedendo di 112 millesimi il compagno di squadra Carlos Sainz. Nessun altro pilota è stato in grado di scendere sotto il muro dell’1’12”. In altre parole, Lewis Hamilton, Max Verstappen e Valtteri Bottas hanno tutti pagato circa 4 decimi al ventitreenne monegasco, lasciando al contempo sul piatto 3 decimi al ventiseienne spagnolo. Insomma, Ferrari über alles, come si sarebbe detto ai tempi di Michael Schumacher. Tutti si trovano a inseguire le Rosse, finalmente tornate a essere dei missili. Però in seno al box ... Leggi su oasport (Di giovedì 20 maggio 2021) Laha shockato tutti quest’oggi a, poiché ha dominato la scena durante le odierne prove libere. Attenzione, quando si dice “dominare la scena” non si usa un’iperbole, ma si fotografa perfettamente la realtà dei fatti. Charlesha fermato il cronometro sull’1’11”684, precedendo di 112 millesimi il compagno di squadra Carlos. Nessun altro pilota è stato in grado di scendere sotto il muro dell’1’12”. In altre parole, Lewis Hamilton, Max Verstappen e Valtteri Bottas hanno tutti pagato circa 4 decimi al ventitreenne monegasco, lasciando al contempo sul piatto 3 decimi al ventiseienne spagnolo. Insomma,über alles, come si sarebbe detto ai tempi di Michael Schumacher. Tutti si trovano a inseguire le Rosse, finalmente tornate a essere dei missili. Però in seno al box ...

