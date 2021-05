“Ecco perché non si parlano”. Harry e il principe Carlo, la bomba dell’esperto di casa reale cambia tutto (Di giovedì 20 maggio 2021) “La mia vita a Corte è stata un po’ come quella di Jim Carrey nel The Truman Show”, ha spiegato il principe Harry nella sua ultima intervista. “La mia vita è come un mix tra il Truman Show e il vivere uno zoo”. Una costante sceneggiata con la quale il principe Harry ha dovuto convivere già da bambino: “Da bambino, quando stavo male, facevo finta di sentirmi bene. L’odio è per chi vive un dolore irrisolto”. E ancora: “Quando sei sconvolto da qualcosa e non stai bene, vai a cercare aiuto. Io, come tutti, cercavo di mascherare ciò che provavo realmente, fingendo di sentirmi bene. Ho rifiutato i sentimenti”. È uno stralcio dell’intervista che il principe Harry ha rilasciato a Dax Shepard (nel podcast della trasmissione ‘Armchair Expert’), e che arriva a due mesi esatti da quella rilasciata ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 20 maggio 2021) “La mia vita a Corte è stata un po’ come quella di Jim Carrey nel The Truman Show”, ha spiegato ilnella sua ultima intervista. “La mia vita è come un mix tra il Truman Show e il vivere uno zoo”. Una costante sceneggiata con la quale ilha dovuto convivere già da bambino: “Da bambino, quando stavo male, facevo finta di sentirmi bene. L’odio è per chi vive un dolore irrisolto”. E ancora: “Quando sei sconvolto da qualcosa e non stai bene, vai a cercare aiuto. Io, come tutti, cercavo di mascherare ciò che provavo realmente, fingendo di sentirmi bene. Ho rifiutato i sentimenti”. È uno stralcio dell’intervista che ilha rilasciato a Dax Shepard (nel podcast della trasmissione ‘Armchair Expert’), e che arriva a due mesi esatti da quella rilasciata ...

Ultime Notizie dalla rete : Ecco perché SIMBOLOTTO, LOTTO SIMBOLI E NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi 20 maggio 2021 Attenzione però: controllate i numeri vincenti del Simbolotto anche in ricevitoria perché niente va lasciato al caso e ciò è importante quanto giocare responsabilmente. Ecco i numeri e simboli ...

Compra una casa davanti a una chiesa anti - gay e la dipinge con i colori dell'arcobaleno Ecco perché quando Jackson ha acquistato quella casa, l'ha dipinta di arcobaleno e l'ha fatta diventare la " Equality House ", la vicenda ha cominciato a catturare l'attenzione dei media. Supportato ...

