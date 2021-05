E' morto Vaccarino, ex sindaco infiltrato dal Sisde per trovare Messina Denaro (Di giovedì 20 maggio 2021) AGI - E' morto Antonio Vaccarino, ex sindaco di Castelvetrano, noto per aver intrattenuto una corrispondenza coperta dai servizi segreti con il latitante di Cosa Nostra Matteo Messina Denaro. L'ex politico Dc è morto ieri sera, all'età di 76 anni, per arresto cardiaco mentre si trovava all'ospedale di Catanzaro, in cui era stato ricoverato in terapia intensiva dopo aver contratto il Covid. Soltanto recentemente, la corte d'Appello di Palermo (presidente Adriana Piras), accogliendo le istanze dei legali, aveva disposto il trasferimento di Vaccarino dal carcere ai domiciliari per assenza di ulteriori "esigenze cautelari". Le sue condizioni erano peggiorate nelle ultime settimane, in seguito a un'operazione di coronografia. L'ex sindaco di Castelvetrano ... Leggi su agi (Di giovedì 20 maggio 2021) AGI - E'Antonio, exdi Castelvetrano, noto per aver intrattenuto una corrispondenza coperta dai servizi segreti con il latitante di Cosa Nostra Matteo. L'ex politico Dc èieri sera, all'età di 76 anni, per arresto cardiaco mentre si trovava all'ospedale di Catanzaro, in cui era stato ricoverato in terapia intensiva dopo aver contratto il Covid. Soltanto recentemente, la corte d'Appello di Palermo (presidente Adriana Piras), accogliendo le istanze dei legali, aveva disposto il trasferimento didal carcere ai domiciliari per assenza di ulteriori "esigenze cautelari". Le sue condizioni erano peggiorate nelle ultime settimane, in seguito a un'operazione di coronografia. L'exdi Castelvetrano ...

