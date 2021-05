Draghi ferma il Pd sulla dote ai 18enni: «Non è il momento di chiedere soldi», ma Letta insiste: «Mettiamo i giovani al centro» (Di giovedì 20 maggio 2021) Poche ore prima dell’evento La precarietà non è destino. Una riforma per il lavoro dei giovani, organizzato dal Partito democratico, il segretario Enrico Letta ha fatto una proposta che ha monopolizzato il dibattito politico: una tassa di successione progressiva per i patrimoni che superano un milione di euro con la quale finanziare una dote economica per i 18enni. Nel centrodestra, sia di governo che di opposizione, si sono sollevate le barricate. Ma è lo stesso Mario Draghi ad aver cassato in partenza la proposta dei Dem: «Non ne abbiamo mai parlato, non l’abbiamo mai guardata, ma non è il momento di prendere i soldi ai cittadini ma di darli». Anche nello stesso Pd si sono sollevate delle resistenze nei confronti della proposta arrivata dalla ... Leggi su open.online (Di giovedì 20 maggio 2021) Poche ore prima dell’evento La precarietà non è destino. Una riforma per il lavoro dei, organizzato dal Partito democratico, il segretario Enricoha fatto una proposta che ha monopolizzato il dibattito politico: una tassa di successione progressiva per i patrimoni che superano un milione di euro con la quale finanziare unaeconomica per i. Neldestra, sia di governo che di opposizione, si sono sollevate le barricate. Ma è lo stesso Marioad aver cassato in partenza la proposta dei Dem: «Non ne abbiamo mai parlato, non l’abbiamo mai guardata, ma non è ildi prendere iai cittadini ma di darli». Anche nello stesso Pd si sono sollevate delle resistenze nei confronti della proposta arrivata dalla ...

