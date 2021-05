Domenica Live diventa più corta, D’Urso ridimensionata, arriva la Volpe (Di giovedì 20 maggio 2021) In Mediaset, in questi giorni, si sta lavorando, per mettere a punto, quelli che saranno i palinsesti e le strategie della prossima stagione televisiva. Adriana VolpeNella rete ammiraglia di Mediaset, avremmo modo di vedere volti nuovi, come Adriana Volpe, Elisa Isoardi e Enrico Papi, quest’ultimo, già alle prese, con la registrazione delle puntate di Scherzi a parte. Al momento, invece, non è stato confermato nessun ruolo per la Volpe e la Isoardi, quest’ultima, reduce dalla partecipazione all’isola dei famosi, dovuto abbandonare prematuramente, a causa di un incidente avvenuto su l’isola. LEGGI ANCHE–>Loredana Lecciso è ingrassata: svelati quanti chili sono La Volpe, attualmente, conduce Ogni Mattina, su Tv8, programma, che vedrà una chiusura anticipata, a causa del basso numero di ascolti ... Leggi su formatonews (Di giovedì 20 maggio 2021) In Mediaset, in questi giorni, si sta lavorando, per mettere a punto, quelli che saranno i palinsesti e le strategie della prossima stagione televisiva. AdrianaNella rete ammiraglia di Mediaset, avremmo modo di vedere volti nuovi, come Adriana, Elisa Isoardi e Enrico Papi, quest’ultimo, già alle prese, con la registrazione delle puntate di Scherzi a parte. Al momento, invece, non è stato confermato nessun ruolo per lae la Isoardi, quest’ultima, reduce dalla partecipazione all’isola dei famosi, dovuto abbandonare prematuramente, a causa di un incidente avvenuto su l’isola. LEGGI ANCHE–>Loredana Lecciso è ingrassata: svelati quanti chili sono La, attualmente, conduce Ogni Mattina, su Tv8, programma, che vedrà una chiusura anticipata, a causa del basso numero di ascolti ...

