Denise Pipitone | un testimone fa i nomi di chi l’avrebbe rapita | “Erano tre e la bambina piangeva”

(Di giovedì 20 maggio 2021) Se ieri sera Federica Sciarelli a Chi l’Ha Visto ha dato qualche informazione sulla lettera anonima suarrivata in redazione, ma oggi a Mattino 5 sono venuti fuori molti più dettagli. “In questa lettera anonima si racconta dettagli precisi. – ha detto Federica Panicucci – Una persona dice di aver vistoin un’auto insieme ad altre tre persone. Lastava piangendo ed era nell’immediatezza del rapimento. Un’ora subito dopo“. In studio l’ex maresciallo Lombardo che si è a lungo delle indagini (e ancora adesso sta indagando) ha dato una notizia importante. I tre presunti rapitorinati dall’autore della lettera farebbero parte della famiglia allargata di. “Se l’autore della lettera ha riconosciuto ...

Molte persone, nel corso degli anni, hanno cercato di screditare Piera Maggio , mamma di. Hanno cercato di infangarla in molti modi, come ha raccontato il maresciallo Francesco Lombardo a Chi l'ha visto. Piera Maggio screditata: le parole del maresciallo Lombardo Ci sono ...Nel corso dell'ultima puntata di Chi l'ha visto , durante la lunga parentesi dedicata al caso della scomparsa di, è stata trasmessa l'intervista ad un misterioso uomo che ha preferito non rendere nota la sua identità e che ha riferito una serie di particolari circostanze sul conto di Claudio ...Si continua a cercare di far luce sul caso Denise Pipitone, bambina scomparsa a Mazara del Vallo nel 2004. “Sono diciassette anni che so ..."Ho guardato all'interno dell'abitacolo e ho visto Denise con altre tre persone. Ne sono assolutamente sicuro", racconta il supertestimone nella lettera ...