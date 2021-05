Decreto Sostegni bis in arrivo: novità rilancio incentivi auto (Di giovedì 20 maggio 2021) Il secondo Decreto economico del Governo Draghi si avvia finalmente ad essere varato, presumibilmente entro questa settimana. Nel testo, spazio per aiuti e misure di sostegno trasversali, rivolte alle famiglie e alle imprese, in special modo le filiere industriali più danneggiate a partire da quella legata alla produzione e vendita di automobili. Infatti, secondo le ultime indiscrezioni emerse, nella fase finale di ‘limatura’ del testo del Decreto Sostegni bis, sono state inserite anche disposizioni mirate a garantire un nuovo finanziamento degli incentivi per la rottamazione e l’acquisto di mezzi a motore meno inquinanti, a benzina o diesel. Vediamo più nel dettaglio. Se ti interessa saperne di più sui controlli Entrate e chi sono i soggetti nel mirino del Fisco, clicca ... Leggi su termometropolitico (Di giovedì 20 maggio 2021) Il secondoeconomico del Governo Draghi si avvia finalmente ad essere varato, presumibilmente entro questa settimana. Nel testo, spazio per aiuti e misure di sostegno trasversali, rivolte alle famiglie e alle imprese, in special modo le filiere industriali più danneggiate a partire da quella legata alla produzione e vendita dimobili. Infatti, secondo le ultime indiscrezioni emerse, nella fase finale di ‘limatura’ del testo delbis, sono state inserite anche disposizioni mirate a garantire un nuovo finanziamento degliper la rottamazione e l’acquisto di mezzi a motore meno inquinanti, a benzina o diesel. Vediamo più nel dettaglio. Se ti interessa saperne di più sui controlli Entrate e chi sono i soggetti nel mirino del Fisco, clicca ...

AzzolinaLucia : Nel Decreto Sostegni Bis ci sarebbero solo 20 milioni di euro per il supporto psicologico dei ragazzi. Sono davve… - Agenzia_Ansa : Via libera definitivo dell'Aula della Camera al decreto legge Sostegni, il provvedimento finanziato con i 32 miliar… - LegaSalvini : MONTAGNA, IN ARRIVO ALMENO 700 MILIONI PER IMPIANTI, MAESTRI DI SCI E IMPRESE TURISTICHE. #SALVINI: “ORA SOLDI VERI… - irritatrix : RT @gspazianitesta: Grazie al decreto 'sostegni', approvato dal Parlamento, questa dipendente pubblica occuperà ancora per mesi la casa di… - altalex : Termini per chiedere il contributo, destinatari della misura, modalità di calcolo -