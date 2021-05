Decreto Sostegni bis | Franceschini | “Importanti interventi a favore della cultura e dello spettacolo” In arrivo indennità per i lavoratori e fondi per teatri | cinema e musei

Leggi su lanotiziagiornale

(Di giovedì 20 maggio 2021) “Oltre al nuovo sistema di welfare per i, ilbis contiene nuovemisure per i settorili: un’ulterioredi 1.600 euro per i; il rifinanziamento del fondo emergenzae audiovisivo, del fondo emergenza per le istituzionili, del fondo per il funzionamento deistatali; misure per il sostegno alloviaggiante”. E’ quanto ha detto il ministro, Dario, commentando l’approvazione del...