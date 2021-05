“Dear Evan Hansen”: Universal Pictures rilascia il trailer (Di giovedì 20 maggio 2021) Martedì 18 maggio l’Universal Pictures ha risciato il trailer dell’atteso adattamento dinematografico di “Dear Evan Hansen“, il musical arrivato a Broadway nel 2016 e che nel 2017 ha vinto il premio come Miglior Musical ai Tony Awards, gli “Oscar dei Musical”. Se i grandi appassionati di teatro musicale sono da tempo in trepidante attesa per questa nuova versione cinematografica con la regia di Stephen Chbosky, i cinefili potranno nutrire una certa curiosità per il film con le musiche degli stessi autori di “City of Stars” (“La La Land”) e “This is me” (“The Greatest Showman“): Benj Pasek e Justin Paul, più noti nel mondo dello showbiz come Pasek & Paul . Cosa aspettarsi dall’adattamento cinematografico di “Dear Evan ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 20 maggio 2021) Martedì 18 maggio l’ha risciato ildell’atteso adattamento dinematografico di ““, il musical arrivato a Broadway nel 2016 e che nel 2017 ha vinto il premio come Miglior Musical ai Tony Awards, gli “Oscar dei Musical”. Se i grandi appassionati di teatro musicale sono da tempo in trepidante attesa per questa nuova versione cinematografica con la regia di Stephen Chbosky, i cinefili potranno nutrire una certa curiosità per il film con le musiche degli stessi autori di “City of Stars” (“La La Land”) e “This is me” (“The Greatest Showman“): Benj Pasek e Justin Paul, più noti nel mondo dello showbiz come Pasek & Paul . Cosa aspettarsi dall’adattamento cinematografico di “...

Advertising

abloodyrevenge : ma dear evan hansen lo fanno tipo the greatest showman vero?? con le canzoni nel mezzo della storia in inglese vero… - SPYit_official : “Dear Evan Hansen”, il film/musical con Julianne Moore e una colonna sonora da... Oscar! #dearevanhansen #musical… - EhiPenna : RT @pondgitsune: Ben Platt può fare quello che vuole e non avrei accettato un film su Dear Evan Hensen senza di lui, next - niallsarvt : non potete capire dear evan hansen è il mio musical di broadway preferito e aspettavo il film da non so quanto - niallsarvt : MI STO SENTENDO MALE FANNO IL FILM DI DEAR EVAN HANSEN PORCA TROIA PORCA TROIA PORCA TROIA -