CUB | venerdì 21 maggio sciopero nazionale del comparto Sanità Pubblica e Privata

La CUB ha proclamato per venerdì 21 maggio uno sciopero nazionale del comparto Sanità Pubblica e Privata contro il decreto 44/2021. La CUB Sanità il 21 maggio ha proclamato lo sciopero nazionale dei lavoratori della Sanità e dei servizi socio sanitari pubblici e privati per l'intera giornata con manifestazioni organizzate in tutte le principali piazze

