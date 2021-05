Covid Lombardia, oggi 1.003 contagi. A Milano 279 casi: i dati (Di giovedì 20 maggio 2021) Sono 1.003 i nuovi contagi di coronavirus in Lombardia secondo i dati del bollettino di oggi, 20 maggio. Si registrano altri 22 morti, che portano a 33.438 il totale delle vittime dall’inizio della pandemia di Covid-19. I tamponi effettuati da ieri sono 44.109 (di cui 27.773 molecolari e 16.336 antigenici) per un totale di 10.289.952, l’indice di positività è al 2,2%. I pazienti guariti/dimessi sono 758.880 (+1.840), mentre quelli ricoverati in terapia intensiva scendono a 316 (-21) e i ricoverati non in terapia intensiva a 1.755 (-165). Sono 279 i nuovi positivi al coronavirus registrati nella provincia di Milano nelle ultime 24 ore, di cui 109 a Milano città. Quanto alle altre province lombarde, a Bergamo si contano 73 nuovi casi, a Brescia 125, a ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 20 maggio 2021) Sono 1.003 i nuovidi coronavirus insecondo idel bollettino di, 20 maggio. Si registrano altri 22 morti, che portano a 33.438 il totale delle vittime dall’inizio della pandemia di-19. I tamponi effettuati da ieri sono 44.109 (di cui 27.773 molecolari e 16.336 antigenici) per un totale di 10.289.952, l’indice di positività è al 2,2%. I pazienti guariti/dimessi sono 758.880 (+1.840), mentre quelli ricoverati in terapia intensiva scendono a 316 (-21) e i ricoverati non in terapia intensiva a 1.755 (-165). Sono 279 i nuovi positivi al coronavirus registrati nella provincia dinelle ultime 24 ore, di cui 109 acittà. Quanto alle altre province lombarde, a Bergamo si contano 73 nuovi, a Brescia 125, a ...

