Covid, al via in Gran Bretagna primo test al mondo sulla terza dose (Di giovedì 20 maggio 2021) All’inizio di giugno partirà, in Gran Bretagna, la prima sperimentazione al mondo sugli effetti della terza dose del vaccino anti-Covid (Getty Images)Il coordinatore del Comitato Tecnico-Scientifico, Franco Locatelli, si è detto sicuro della necessità dell’inoculazione della terza dose del vaccino anti-Covid: con un perfetto tempismo il Ministro della Salute britannico, Matt Hancock, ha annunciato che la Gran Bretagna sta per lanciare il “primo studio al mondo” sugli effetti di una terza dose del vaccino anti-Covid. I test partiranno agli inizi di giugno, coinvolgeranno quasi 3 mila partecipanti e ... Leggi su ck12 (Di giovedì 20 maggio 2021) All’inizio di giugno partirà, in, la prima sperimentazione alsugli effetti delladel vaccino anti-(Getty Images)Il coordinatore del Comitato Tecnico-Scientifico, Franco Locatelli, si è detto sicuro della necessità dell’inoculazione delladel vaccino anti-: con un perfetto tempismo il Ministro della Salute britannico, Matt Hancock, ha annunciato che lasta per lanciare il “studio al” sugli effetti di unadel vaccino anti-. Ipartiranno agli inizi di giugno, coinvolgeranno quasi 3 mila partecipanti e ...

