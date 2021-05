Covid-19, New York dice addio alle mascherine e alle restrizioni: l’Europa vorrebbe seguire la ‘linea USA’ (Di giovedì 20 maggio 2021) New York City è una città che sta riaprendo. Le “restrizioni” sono quasi tutte sparite, il passo più importante è la rimozione dell’obbligo delle mascherine per i già vaccinati sia all’interno che all’esterno delle attività. Proprio a partire dalla giornata di oggi anche i ristoranti diranno “byebye” alle restrizioni: potranno infatti aprire al 100% della loro capienza, sia per le sale interne che per quelle esterne. Stesse possibilità estese anche alle palestre, con un’apertura al 100%, e novità anche per i festini privati in casa: ammesse fino a 50 persone (rispetto alle 10 autorizzate fin oggi). Leggi anche: Vaccino Pfizer anche per bambini e ragazzi di 12-15 anni, a fine maggio l’ok dall’Ema. Speranza: “Cruciale ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 20 maggio 2021) NewCity è una città che sta riaprendo. Le “” sono quasi tutte sparite, il passo più importante è la rimozione dell’obbligo delleper i già vaccinati sia all’interno che all’esterno delle attività. Proprio a partire dalla giornata di oggi anche i ristoranti diranno “byebye”: potranno infatti aprire al 100% della loro capienza, sia per le sale interne che per quelle esterne. Stesse possibilità estese anchepalestre, con un’apertura al 100%, e novità anche per i festini privati in casa: ammesse fino a 50 persone (rispetto10 autorizzate fin oggi). Leggi anche: Vaccino Pfizer anche per bambini e ragazzi di 12-15 anni, a fine maggio l’ok dall’Ema. Speranza: “Cruciale ...

