Advertising

fanpage : La donna ha fatto causa all'azienda e adesso può gioire. - SkyTG24 : Commessa Coop licenziata per aver regalato due gamberetti: reintegrata - MarcoLu41052677 : RT @Angela300564201: - Angela300564201 : - infoitinterno : Commessa della Coop licenziata per aver regalato due gamberetti: il giudice ordina il reintegro -

Ultime Notizie dalla rete : Commessa Coop

stata reintegrata ladel reparto di pescheria di un supermercato di Firenze che, nel 2019, venne licenziata per aver dato a un cliente due gamberetti (del valore di 21 centesimi) senza farli pagare, essendo stati ......del supermercatodi via Carlo Del Prete e la lavoratrice viene messa in croce, fino ad arrivare al licenziamento che verr comunicato alla dipendente, la vigilia di natale del 2019 . La...La commessa di un reparto di pescheria di un supermercato di Firenze nel 2019 venne licenziata per aver dato a un cliente due gamberetti - del valore di 21 centesimi - senza farli pagare, essendo stat ...E' stata licenziata alla vigilia di Natale del 2019 per aver dato ad un cliente due gamberetti del valore economico di 21 centesimi senza farglieli pagare. Dopo due anni, però, il tribunale del lavoro ...