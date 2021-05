Calciomercato Cagliari: il PSG piomba su Joao Pedro. I dettagli (Di giovedì 20 maggio 2021) Joao Pedro, capitano e bomber del Cagliari, ha attirato su di se gli sguardi di tutta Europa. Una super big vorrebbe strapparlo ai rossoblù Le prestazioni di Joao Pedro nelle ultime due stagioni non sono certamente passate inosservate: tante squadre hanno messo gli occhi su calciatore brasiliano e in estate proveranno a strapparlo al Cagliari, tra queste una super big europea. Stando a quanto riporta l’Unione Sarda oltre all’interesse del Marsiglia anche il Paris Saint-Germain avrebbe messo nel mirino Joao Pedro, ma il Cagliari vorrà fare di tutto per non provarsi di lui. CONTINUA A LEGGERE SU CagliariNEWS24 L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 20 maggio 2021), capitano e bomber del, ha attirato su di se gli sguardi di tutta Europa. Una super big vorrebbe strapparlo ai rossoblù Le prestazioni dinelle ultime due stagioni non sono certamente passate inosservate: tante squadre hanno messo gli occhi su calciatore brasiliano e in estate proveranno a strapparlo al, tra queste una super big europea. Stando a quanto riporta l’Unione Sarda oltre all’interesse del Marsiglia anche il Paris Saint-Germain avrebbe messo nel mirino, ma ilvorrà fare di tutto per non provarsi di lui. CONTINUA A LEGGERE SUNEWS24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

