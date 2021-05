Belen Rodriguez e il retroscena rivelato da Rocco Siffredi: “ti manda al manicomio” (Di giovedì 20 maggio 2021) Belen Rodriguez ancora al centro dell’attenzione per un retroscena svelato da nientemeno che Rocco Siffredi. Belen Rodriguez (instagram)C’è grande attesa, ormai da qualche mese, attorno a Belen Rodriguez. La bella modella argentina è in attesa del secondo figlio, un evento che in tanti adesso monitorano con grande trepidazione. La storia d’amore con Antonio Spinalbanese ha raggiunto un punto importante di svolta, arrivando cosi alla decisione di mettere su famiglia. Un percorso importante per i due giovani, ma soprattutto per Belen che si è lasciata alle spalle tutte le polemiche legate alle sue relazioni precedenti. Quella con Stefano De Martino, diversi mesi fa, sembrava una relazione davvero pronta ... Leggi su kronic (Di giovedì 20 maggio 2021)ancora al centro dell’attenzione per unsvelato da nientemeno che(instagram)C’è grande attesa, ormai da qualche mese, attorno a. La bella modella argentina è in attesa del secondo figlio, un evento che in tanti adesso monitorano con grande trepidazione. La storia d’amore con Antonio Spinalbanese ha raggiunto un punto importante di svolta, arrivando cosi alla decisione di mettere su famiglia. Un percorso importante per i due giovani, ma soprattutto perche si è lasciata alle spalle tutte le polemiche legate alle sue relazioni precedenti. Quella con Stefano De Martino, diversi mesi fa, sembrava una relazione davvero pronta ...

