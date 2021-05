Al Galaxy Unpacked di luglio Samsung potrebbe presentare le nuove Galaxy Buds

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Galaxy Unpacked

...non sappiamo quando effettivamente iWatch 4 saranno presentati ufficialmente da Samsung. E' comunque probabile che il colosso coreana decida di presidiare online un nuovo evento...Tuttavia è ipotizzabile che la nuova serie diWatch 4 venga presentata in contemporanea al lancio di nuovi smartphone nell'eventotra luglio e agosto.Oltre a questo importante cambio di paradigma ci sarebbe anche un cambio di design e l'aggiunta di alcune funzionalità. Tuttavia è ipotizzabile che la nuova serie di Galaxy Watch 4 venga presentata in ...Disponibile anche per il mercato italiano, il nuovo notebook Galaxy Book affianca i Galaxy Book Pro e Galaxy Book Pro 360 ...