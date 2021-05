Acerbi | missione papà | il messaggio sui social

Advertising

ROMA - Totalmente innamorato della sua Claudia, Francesco. Ad ogni intervista le dedica un 'ti amo' davanti alla tv. Momento speciale per il difensore della Lazio che è pronto a giocare l'Europeo con l'Italia e presto diventerà anche papà. Dedica ...... anche se con una partita in meno, ci sono 6 punti da recuperare al Napoli e dunque laè ... lasciare invariata la difesa (dunque Patric,e Stefan Radu schierati in linea) e riproporre ...ROMA - Totalmente innamorato della sua Claudia, Francesco Acerbi. Ad ogni intervista le dedica un ‘ti amo’ davanti alla tv. Momento speciale per il difensore della Lazio che è pronto a giocare l’Europ ...Dopo aver trasformato la Nazionale, il ct rinnova e punta Europei e Mondiali. Il n.1 Figc Gravina: "Poteva firmare contratti molto più ricchi in un club..." ...