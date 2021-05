A Vigone la pendemia non ferma il contagio per la lettura | i libri sono sempre “liberi di viaggiare”

(Di giovedì 20 maggio 2021) Per le vie del Comune una biblioteca a cielo aperto dove prendere o donare i volumi. E finché non ci si potrà di nuovo incontrare, i pomeriggi dicondivisatraghettati sul web

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Vigone pendemia

La Stampa

Per le vie del Comune una biblioteca a cielo aperto dove prendere o donare i volumi. E finché non ci si potrà di nuovo incontrare, i pomeriggi di lettura condivisa sono traghettati sul web ...Milano, 19 maggio 2021 – “Con la pandemia è ancora più importante mantenere in buona salute la tiroide rivolgendosi al proprio medico senza trascurare alcun campanello di allarme – spiega Luca Chiovat ...