A che ora inizia Gilette Bomber vs King: l’orario della messa in onda su Italia 1 (Di giovedì 20 maggio 2021) A che ora inizia Gilette Bomber vs King: contro la violenza sulle donne, la partita benefica tra la squadre di Vieri e quella di De Rossi in programma oggi, 20 maggio 2021, allo stadio dei Marmi? La spettacolare sfida di calcio, otto contro otto con delle regole speciali, inizierà intorno alle ore 21,25. L’evento sarà condotto dalla Iena Veronica Ruggeri. La telecronaca della partita sarà invece affidata a Pierluigi Pardo con il commento tecnico di Ciccio Graziani. Arbitro della partita Graziano Cesari. A bordocampo per le interviste ai protagonisti Monica Bertini. Ospiti d’eccezione della serata: Michelle Hunziker, Giulia Bongiorno e Luca Argentero. Ma vediamo le formazioni ufficiali di Gilette Bomber vs ... Leggi su tpi (Di giovedì 20 maggio 2021) A che oravs: contro la violenza sulle donne, la partita benefica tra la squadre di Vieri e quella di De Rossi in programma oggi, 20 maggio 2021, allo stadio dei Marmi? La spettacolare sfida di calcio, otto contro otto con delle regole speciali, inizierà intorno alle ore 21,25. L’evento sarà condotto dalla Iena Veronica Ruggeri. La telecronacapartita sarà invece affidata a Pierluigi Pardo con il commento tecnico di Ciccio Graziani. Arbitropartita Graziano Cesari. A bordocampo per le interviste ai protagonisti Monica Bertini. Ospiti d’eccezioneserata: Michelle Hunziker, Giulia Bongiorno e Luca Argentero. Ma vediamo le formazioni ufficiali divs ...

Advertising

Fedez : Ho appena visto Mahmood fare una coreografia pazzesca nel suo video, preso dall’entusiasmo ho provato a rifarla dav… - ricpuglisi : Come in 1984 di Orwell, politici e giornalisti ed esperti -che hanno spinto in ogni modo per un lockdown durissimo-… - NicolaPorro : La Sea Eye 4, rifiutata da Malta, punta alla Sicilia con 400 migranti. È ora che l’Ue la smetta di voltarsi dall’al… - FLampunio : RT @Mirkosway74: @Sardina20201 Non vedo l'ora che inizia la caccia ai no vax, nell'attesa propong* rastrellamenti e controlli porta a porta… - fede_19809 : RT @SashaR6_: Ho solo una cosa da dire, INDIMENTICABILE. Ringrazio di cuore tutti quelli che sono stati lì a supportarci in ogni singolo mo… -