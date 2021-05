Vitalizio a Formigoni | il Senato dice sì alla restituzione

Advertising

petergomezblog : Vitalizio al corrotto Formigoni, Forza Italia e Lega senza pudore: al Senato confermata la restituzione dell’assegn… - Mov5Stelle : SONO SENZA VERGOGNA ?????? ULTIM’ORA?????? Il condannato per corruzione Formigoni riprende il vitalizio, e con lui gli al… - petergomezblog : Vitalizio a Formigoni, secondo round al Senato: tocca alla “Commissione di Garanzia”, che è sempre in mano a Lega e… - fede2_4 : RT @fabrizio19651: 3 VOTI A 2 La questione del vitalizio Formigoni ha visto protagonisti, ancora una volta, i parlamentari della Lega e di… - LucaSalvarani11 : RT @masnuccio: Battaglie contro i poveracci che prendono il reddito di cittadinanza ma poi sempre a difesa degli amici pregiudicati https:… -

Ultime Notizie dalla rete : Vitalizio Formigoni

ConfermatoDopo la decisione di confermare la pensione all'ex presidente della Lombardia , il suo avvocato, Domenico Menorello, ha commentato: " È stato semplicemente applicato ..."Il Consiglio di Garanzia del Senato ha confermato la restituzione dela Roberto. L'ex presidente della Regione Lombardia può ringraziare la Lega e Forza Italia che, ancora una ...Il Consiglio di garanzia del Senato ha confermato con tre voti favorevoli e due contrari la decisione assunta in precedenza dalla Commissione contenziosa di restituire vitalizi ai condannati in via de ...Nelle scorse ore il consiglio di garanzia del Senato ha confermato la decisione di ridare il vitalizio a Roberto Formigoni, ex presidente della Regione Lombardia e senatore della Repubblica. La decisi ...