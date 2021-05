Vaccino Pfizer nel Lazio, respinto ricorso contro il prolungamento della seconda dose. D’Amato: ‘Ora avanti tutta’ (Di mercoledì 19 maggio 2021) Prima con la creazione di un gruppo Facebook, poi con una petizione e la decisione di fare ricorso al Tar contro il Comitato Tecnico Scientifico. Succedeva pochi giorni fa nel Lazio, subito dopo la decisione di prolungare il richiamo del Vaccino Pfizer a 35 giorni, a 5 settimane. Ed era proprio su questo punto, tra polemiche e indignazione, che un gruppo di cittadini aveva pensato bene di far sentire la propria voce, di “ribellarsi” contro questo provvedimento. “I cittadini, soprattutto quelli fragili, pagano sulla loro pelle la decisione della Regione di permettere di scegliere il Vaccino da ricevere. I cittadini non sono cavie da laboratorio – aveva spiegato Francesco Iacovone, membro dell’esecutivo nazionale Cobas, che da qualche giorno sta facendo ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 19 maggio 2021) Prima con la creazione di un gruppo Facebook, poi con una petizione e la decisione di fareal Taril Comitato Tecnico Scientifico. Succedeva pochi giorni fa nel, subito dopo la decisione di prolungare il richiamo dela 35 giorni, a 5 settimane. Ed era proprio su questo punto, tra polemiche e indignazione, che un gruppo di cittadini aveva pensato bene di far sentire la propria voce, di “ribellarsi”questo provvedimento. “I cittadini, soprattutto quelli fragili, pagano sulla loro pelle la decisioneRegione di permettere di scegliere ilda ricevere. I cittadini non sono cavie da laboratorio – aveva spiegato Francesco Iacovone, membro dell’esecutivo nazionale Cobas, che da qualche giorno sta facendo ...

sole24ore : Vaccino Pfizer, il Tar Lazio respinge l'istanza contro lo spostamento del richiamo a 35 giorni… - TgLa7 : #Vaccino: Tar respinge ricorso su richiami Pfizer a 35 giorni - SkyTG24 : Un nuovo caso di #sovradosaggio di #vaccino di Pfizer si è verificato in #Toscana, dopo quello di una 23enne di Mas… - RisatoNicola : RT @MIRKOJEEP: @RisatoNicola @fattoquotidiano Se non sbaglio c'è un accordo, recente, tra UE e Pfizer su una fornitura sino al 2023 per il… - infoiteconomia : Vaccino AstraZeneca: è possibile ricevere la seconda dose con Moderna, Pfizer o Johnson & Johnson? -