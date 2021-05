Uno Mattina Estate con una nuova coppia su Rai 1 dal 28 giugno (Di mercoledì 19 maggio 2021) Tutto pronto per la stagione televisiva estiva su Rai 1 e come sempre tante le coppie che si alternano nei vari programmi del palinsesto. Tra queste una novità per la conduzione di Uno Mattina Estate. Dopo una stagione non troppo brillante per gli ascolti, ma anche per i contenuti, Uno Mattina lascia il posto a Uno Mattina Estate. Il programma andrà in onda dal 28 giugno, alle ore 07.10 su Rai1. Per l’edizione 2021 è stata scelta una nuova coppia: alla conduzione vedremo Barbara Capponi e Giammarco Sicuro. Nel solco della tradizione che accompagna il telespettatore nella Mattina della Rete, quest’anno il programma si prefigge di spaziare su tematiche più inerenti alla stagione particolare che il paese sta vivendo. Ma scopriamo qualche ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 19 maggio 2021) Tutto pronto per la stagione televisiva estiva su Rai 1 e come sempre tante le coppie che si alternano nei vari programmi del palinsesto. Tra queste una novità per la conduzione di Uno. Dopo una stagione non troppo brillante per gli ascolti, ma anche per i contenuti, Unolascia il posto a Uno. Il programma andrà in onda dal 28, alle ore 07.10 su Rai1. Per l’edizione 2021 è stata scelta una: alla conduzione vedremo Barbara Capponi e Giammarco Sicuro. Nel solco della tradizione che accompagna il telespettatore nelladella Rete, quest’anno il programma si prefigge di spaziare su tematiche più inerenti alla stagione particolare che il paese sta vivendo. Ma scopriamo qualche ...

