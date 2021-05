Torino | la Sindaca Appendino | «Salvezza bella notizia per la città»

(Di mercoledì 19 maggio 2021) LadiChiaraha esultato per ladella squadra granata Chiaradelladi, attraverso il suo profilo Twitter ha esultato per laper squadra granata allenata da Davide Nicola arrivata grazie al pareggio per 0-0 contro la Lazio. «Complimenti alF.C. che si salva con un turno d’anticipo. Unaper tutta la». Complimenti @FC 1906 che si salva con un turno di anticipo. Unaper tutta la!#Lazio— Chiara(@c) May ...

La sindaca di Torino Chiara Appendino ha esultato per la salvezza della squadra granata Chiara Appendino, sindaca della città di Torino, attraverso il suo profilo Twitter ha esultato per la salvezza per squadra granata allenata da Davide Nicola arrivata grazie al pareggio per 0-0 contro la Lazio. E se a questo aggiungiamo gli insulti alla sindaca Chiara Appendino e la lunga serie di promesse e buoni propositi mai mantenuti non ne esce un quadretto idilliaco per il presidente del Torino.