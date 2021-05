Torino | Cairo su Belotti | «Dobbiamo guardarci negli occhi e capire cosa fare»

(Di mercoledì 19 maggio 2021) Urbanoha parlato del futuro aldi AndreaUrbano, presidente del, ha parlato ai microfoni di Radio24 del futuro in granata di Andreae della salvezza conquistata dalla sua squadra.– «Vagnati sta già parlando col procuratore di, ora devo farlo anche io.vogliamo. Con Nicola parlerò dopo la partita di domenica con il Benevento. Finiamo il campionato e poi parleremo con calma anche con lui». SALVEZZA – «Complimenti per la salvezza? Mi fanno piacere, mi sarebbe piaciuto riceverli per qualdi più importante, ...

Advertising

DiMarzio : #LazioTorino, il messaggio di #Immobile in seguito alle accuse di #Cairo - Gazzetta_it : #Lazio-Torino. Lite social: #Immobile accusa, #Cairo risponde - Paolo_Bargiggia : Ecco l'esempio dell'imprenditore trendy, paladino del Politicamente Corretto e dell'informazione a sinistra. Poco c… - cmercatoweb : ?? #Lazio #Torino prosegue fuori dal campo: #Immobile accusa il presidente #Cairo di gravi offese - ilariadipiazza : RT @marcopiccari1: Caro sign. #Cairo sarebbe meglio pensare al #Torino, alla sua storia e a quello che sta diventando. Immaginate per un at… -

Ultime Notizie dalla rete : Torino Cairo

Urbanoha parlato del futuro aldi Andrea Belotti Urbano, presidente del, ha parlato ai microfoni di Radio24 del futuro in granata di Andrea Belotti e della salvezza conquistata dalla sua squadra. BELOTTI - "Vagnati sta già parlando col ..."Nicola ha ridato motivazioni ed entusiasmo al, ha fatto una bellissima rincorsa". Il presidente Urbanosi complimenta con il suo allenatore per la salvezza conquistata con una giornata di anticipo. "Quando fai 14 punti nel girone di ...TORINO, 19 MAG - "Nicola ha ridato motivazioni ed entusiasmo al Torino, ha fatto una bellissima rincorsa". Il presidente Urbano Cairo si complimenta con il suo allenatore per la salvezza conquistata c ...Il club biancoceleste pronto a rivolgersi alle sedi, legali e sportive, per tutelarsi dalle accuse ricevute ieri all'Olimpico ...