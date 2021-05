Stromboli | oggi nuova forte eruzione e colonna di fumo

(Di mercoledì 19 maggio 2021)dopo un’intensa attività del vulcano. L’altadidi vede a distanza di chilometri. La colata sta arrivando in mare. Sono diverse le frane, piccole, provocate dal vulcano. “C’è stata unama senza boato. Si è alzato un grossissimo nuvolone che però si è riversato sul lato di, sul lato di Ginostra dove vivo io non è successo nulla”. A parlare con l’Adnkronos è Gianluca Giuffrè, un abitante di Ginostra, che commenta ladel vulcano. “In questo momento il cielo si è oscurato – dice – sta cadendo sabbia, leggermente bagnata, segno evidente che tutto il materiale caduto in mare è risalito con il vapore ...

Nuova forte eruzione a Stromboli, con un'alta colonna di fumo, lancio di lapilli incandescenti e fuoriuscita di lava. La colata, che sta scendendo a mare, lungo la sciara del fuoco, una zona desertica ...
Dopo giorni di attività intensa si è verificato nel pomeriggio di oggi, mercoledì 19 maggio, una forte eruzione del vulcano Stromboli ...