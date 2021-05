“Sogno e son desto”, Massimo Ranieri in concerto al Belvedere di Caserta (Di mercoledì 19 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoCaserta – Venerdì 23 luglio 2021 Massimo Ranieri si esibirà al Belvedere di San Leucio con il suo “Sogno e son desto” nell’ambito della quinta edizione di “Un’Estate da Belvedere”. Si tratta di uno dei primi eventi in programma dopo il via libera alle riaperture graduali e segnerà un momento importante per la ripresa del settore artistico. Nella splendida cornice del Belvedere, il noto artista canterà i suoi più grandi successi e omaggerà anche la canzone classica napoletana. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 19 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Venerdì 23 luglio 2021si esibirà aldi San Leucio con il suo “e son” nell’ambito della quinta edizione di “Un’Estate da”. Si tratta di uno dei primi eventi in programma dopo il via libera alle riaperture graduali e segnerà un momento importante per la ripresa del settore artistico. Nella splendida cornice del, il noto artista canterà i suoi più grandi successi e omaggerà anche la canzone classica napoletana. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

