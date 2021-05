Roma, Le Iene aggredite al campo rom, ferito l’inviato: «Scuola calcio costretta a chiudere per i rochi tossici» (e la Raggi mette il presidio H24) (Di mercoledì 19 maggio 2021) E’ andato in onda ieri sera il servizio della trasmissione Le Iene sul campo rom di Villa Gordiani. l’inviato Filippo Roma, che più volte si è occupato degli insediamenti della Capitale, è stato anche ferito dal lancio di un oggetto contundente (una pala, ndr) mentre tentava di documentare per l’ennesima volta il fenomeno dei roghi tossici dal campo. Leggi anche: campo nomadi di Castel Romano: ennesimo incendio in corso (VIDEO) Una questione che si trascina da anni – come del resto abbiamo più volte documentato anche per Castel Romano ad esempio – e che ha prodotto ulteriori effetti collaterali, costringendo una Scuola calcio praticamente alla chiusura proprio a causa dell’aria ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 19 maggio 2021) E’ andato in onda ieri sera il servizio della trasmissione Lesulrom di Villa Gordiani.Filippo, che più volte si è occupato degli insediamenti della Capitale, è stato anchedal lancio di un oggetto contundente (una pala, ndr) mentre tentava di documentare per l’ennesima volta il fenomeno dei roghidal. Leggi anche:nomadi di Castelno: ennesimo incendio in corso (VIDEO) Una questione che si trascina da anni – come del resto abbiamo più volte documentato anche per Castelno ad esempio – e che ha prodotto ulteriori effetti collaterali, costringendo unapraticamente alla chiusura proprio a causa dell’aria ...

redazioneiene : Il nostro Filippo Roma se l’è vista davvero brutta (con 7 giorni di prognosi). Tutto per aiutare una scuola calcio… - CorriereCitta : Roma, Le Iene aggredite al campo rom, ferito l’inviato: «Scuola calcio costretta a chiudere per i rochi tossici» (e… - Affaritaliani : A Roma est i roghi tossici del campo rom: aggredito inviato de Le Iene - belzeb00m : RT @redazioneiene: Il nostro Filippo Roma se l’è vista davvero brutta (con 7 giorni di prognosi). Tutto per aiutare una scuola calcio chius… - giovannitoma : Il servizio delle iene, firmato dal magico Filippo Roma sul campo rom a villa gordiani è disgustoso. Colpa mia, lo so. -