Roma, ipotesi Stati Uniti per Dzeko “Andrà al Los Angeles Galaxy” (Di mercoledì 19 maggio 2021) “Nell’ambiente manageriale ho sentito che Dzeko Andrà al Los Angeles Galaxy. Non vorrei rivelare i dettagli ora perché il lavoro deve ancora essere concluso”. Admin Husaric, procuratore bosniaco e proprietario della Ak Sport Agency, lancia una bomba riguardante un altro bosniaco: c’è un possibile interessamenti dei losangelini nei confronti di Edin Dzeko. Certezze non ce ne sono, dato che tanto dipenderà dal giocatore e dall’utilizzo che José Mourinho vorrà farne. L’agente Alessandro Lucci la prossima settimana incontrerà il general manager giallorosso Thiago Pinto, per discutere del futuro del giocatore e della sua eventuale posizione all’interno del nuovo progetto della Roma. Sfumasse l’opzione Galaxy, non è comunque da escludere una cessione: Dzeko ... Leggi su sportface (Di mercoledì 19 maggio 2021) “Nell’ambiente manageriale ho sentito cheal Los. Non vorrei rivelare i dettagli ora perché il lavoro deve ancora essere concluso”. Admin Husaric, procuratore bosniaco e proprietario della Ak Sport Agency, lancia una bomba riguardante un altro bosniaco: c’è un possibile interessamenti dei losangelini nei confronti di Edin. Certezze non ce ne sono, dato che tanto dipenderà dal giocatore e dall’utilizzo che José Mourinho vorrà farne. L’agente Alessandro Lucci la prossima settimana incontrerà il general manager giallorosso Thiago Pinto, per discutere del futuro del giocatore e della sua eventuale posizione all’interno del nuovo progetto della. Sfumasse l’opzione, non è comunque da escludere una cessione:...

