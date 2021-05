Rapina donna a passeggio e uomo in ristorante | arrestato 27enne

(Di mercoledì 19 maggio 2021) Roma – Nel giro di pochi minuti, hato unae ha derubato unin zona Pigneto, ma è stato rintracciato edai Carabinieri della Compagnia Roma Piazza Dante. Si tratta di un cittadino del Gambia di 27 anni, nella Capitale senza fissa dimora e con precedenti per reati contro il patrimonio e droga, che dovrà rispondere die furto con destrezza. Nella serata di ieri, a seguito di una richiesta giunta al “112”, i Carabinieri sono intervenuti in via del Pigneto, dove unaera stata appenata da un ignoto malvivente. La vittima, una 32enne originaria di Potenza, ha riferito che mentre stava camminando lungo la strada, è stata avvicinata alle spalle da unche l’ha colpita alla testa e dopo averla fatta cadere a ...

Lucianamiocchi : Pigneto: in pochi minuti rapina una donna del cellulare e ne ruba un altro | di Alessandro Pino - Controcultura1 : Nella tarda serata di ieri, l’immediato intervento dei “Falchi” ha permesso di arrestare un pregiudicato marocchino… - infoitinterno : Rapina una donna sul lungomare e si nasconde in un cespuglio: arrestato - infoitinterno : Taranto: Rapina una donna sul lungomare, arrestato -

Ultime Notizie dalla rete : Rapina donna

RomaDailyNews

L'accusa di, mossa con le aggravanti dell'uso di un'arma e dell'essere avvenuta nell'abitazione della, rende ancora più delicata la posizione dell'indagato.... è stata arrestata e ristretta in carcere una, responsabile di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate e continuate nonché estrosione econtinuate, commessi dal 6 all'11 ...Rapina di Orselina nel 2019: in Appello solo il tema dell'allontanamento. Accusa e difesa d'accordo: “Vanificherebbe gli sforzi fatti con il trattamento in corso” ...C’è anche la rapina tra le accuse mosse dalla Procura della Repubblica di Aosta nei confronti di Gabriel Falloni. In carcere dal 21 aprile per aver ucciso Elena Raluca Serban, il 35enne ha ricevuto un ...