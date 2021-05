Quanti soldi ha guadagnato Lorenzo Musetti con i quarti di finale a Lione? Montepremi e cifre (Di mercoledì 19 maggio 2021) Lorenzo Musetti ha sconfitto Sebastian Korda al secondo turno del torneo ATP 250 di Lione. Dopo aver annichilito il top-20 Felix Auger-Aliassime all’esordio, oggi il tennista italiano ha surclassato anche lo statunitense e può così proseguire la propria avventura sulla sulla terra rossa francese. Bel successo del giovane toscano, a ulteriore dimostrazione del suo talento che sicuramente gli regalerà importanti soddisfazioni nel corso della sua carriera. L’attuale numero 88 del ranking ATP può così proseguire la propria avventura in terra transalpina grazie al successo odierno in tre set: 6-3, 1-6, 6-4. Ora il 19enne se la dovrà vedere ai quarti di finale contro il vincente del confronto tra il belga David Goffin e lo sloveno Aljaz Bedene. Il risultato odierno non ha soltanto un risvolto agonistico, ma ... Leggi su oasport (Di mercoledì 19 maggio 2021)ha sconfitto Sebastian Korda al secondo turno del torneo ATP 250 di. Dopo aver annichilito il top-20 Felix Auger-Aliassime all’esordio, oggi il tennista italiano ha surclassato anche lo statunitense e può così proseguire la propria avventura sulla sulla terra rossa francese. Bel successo del giovane toscano, a ulteriore dimostrazione del suo talento che sicuramente gli regalerà importanti soddisfazioni nel corso della sua carriera. L’attuale numero 88 del ranking ATP può così proseguire la propria avventura in terra transalpina grazie al successo odierno in tre set: 6-3, 1-6, 6-4. Ora il 19enne se la dovrà vedere aidicontro il vincente del confronto tra il belga David Goffin e lo sloveno Aljaz Bedene. Il risultato odierno non ha soltanto un risvolto agonistico, ma ...

Advertising

sentonyiwobi : Quanti soldi pubblici sprecati solo per l'odio ideologico di chi vorrebbe utilizzare la #Giustizia per sconfiggere… - LegaSalvini : Toni #Iwobi: “Quanti soldi pubblici sprecati solo per l’odio ideologico di chi vorrebbe utilizzare la giustizia per… - sciallao : @maxligart @90ordnasselA @business Ma che vuoldire quanti soldi gestiscono???? mica sono imprenditori, sono dei fondi… - Tr_D_Low : @corradone91 @_enz29 quanti soldi prende quindi Lion Rock? - Mar07297503 : INPS ??,quanti di costoro ci rubano e poi per i veri ci sono quattro soldi! -