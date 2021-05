Prenotazione vaccini Lazio in farmacia, c’è la data ufficiale: ecco chi può prenotarsi e da quando (Di mercoledì 19 maggio 2021) vaccini Lazio in farmacia si parte lunedì prossimo, 24 maggio 2021. Si amplia ancora la campagna anti Covid Regionale con un ulteriore step che consentirà di prenotare, sempre seguendo il criterio delle classi d’età, il vaccino Jhonson e Jhonson direttamente in farmacia. Ieri era stato intanto annunciato l’avvio delle prenotazioni per la fascia d’età 47-44 anni mentre nel prossimo weekend avrà luogo il secondo openday dedicato agli over 40. Leggi anche: Prenotazione vaccini Lazio per fascia d’età 47-44 anni, c’è la data: ecco come prenotare e dove vaccini Lazio in farmacia, via il 24 maggio per le prenotazioni Rispetto a quanto annunciato stamani la data di avvio ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 19 maggio 2021)insi parte lunedì prossimo, 24 maggio 2021. Si amplia ancora la campagna anti Covid Regionale con un ulteriore step che consentirà di prenotare, sempre seguendo il criterio delle classi d’età, il vaccino Jhonson e Jhonson direttamente in. Ieri era stato intanto annunciato l’avvio delle prenotazioni per la fascia d’età 47-44 anni mentre nel prossimo weekend avrà luogo il secondo openday dedicato agli over 40. Leggi anche:per fascia d’età 47-44 anni, c’è lacome prenotare e dovein, via il 24 maggio per le prenotazioni Rispetto a quanto annunciato stamani ladi avvio ...

