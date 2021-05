Pavoletti | “Con Semplici siamo rifioriti | il suo lavoro è sotto gli occhi di tutti”

Advertising

CentotrentunoC : #Cagliari ?? Festa social con #Pavoletti, #JoaoPedro, #Nandez e #Carboni ?? Con l'ingresso a sorpresa di #Nainggolan… - EddiePepsi : ?? Che banda. Povero @AndreaCarboni44 in live con quei due matti di @OfficialRadja e @Pavoletti ?? fortissimi. #forzaCasteddu - AntonioKap1234 : @_avvocato Toppati Meite e Manzo a gennaio ma pescato Tomori. Con Pavoletti o Fernando Llorente 4-5 sarebbero arriv… - CentotrentunoC : #Cagliari? Dai colloqui con i singoli per mettere fine ai 'gruppetti' sino al ritorno da leader di #Pavoletti ?? Ri… - FinallyDuivel : @MorroLuca1 @NandoPiscopo1 @CaptainEIton @AnfetaMilan Eccomi, ma sinceramente pensavo fosse in grado di giocare qua… -

Ultime Notizie dalla rete : Pavoletti Con

...perché il suo legamela piazza genoana è viscerale. Ha fatto i complimenti a Ballardini tecnico che anche in Sardegna anni fa riuscì a salvare il Cagliari in una situazione disperata., ...Non dimentico anche Cassata, Pandev: ci sono tanti giocatoricui ho un buon rapporto". Facciamo un po' "fantamercato": se il Genoa le chiedesse, un ex importante, glielo cederebbe? "No, ...Le parole dell’attaccante ai microfoni di Eleonora Boi L’ULTIMO PERIODO. “E’ stato un mese vissuto in apnea, ma alla fine è arrivato un risultato straordinario” SEMPLICI. “E’ stato determinante. Ognun ...La partita Cagliari - Genoa del 22 maggio 2021 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con commento in tempo reale, dove vedere il match valido per la trentottesima giornata di Serie A ...