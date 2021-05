Pallanuoto | Serie A1 2021 | Pro Recco-Brescia 8-9 Poker di Vlachopoulos | lombardi corsari a Punta Sant’Anna

(Di mercoledì 19 maggio 2021) Sono scattate oggi, mercoledì 19 maggio, le finali play-off del campionato diA1 dimaschile: al’ANfirma il colpo che potrebbe indirizzare lascudetto verso laa imponendosi in casa della Proper 8-9 anche grazie aldini sempre ad inseguire, il primo vantaggio è quello decisivo. Si replica domani alle ore 16.30 sempre a, poi la sfida si sposterà a. Risultati e programma play-off Finale scudetto (al meglio delle cinque partite)Mercoledì 19 maggio – Gara-1 Piscina, Pro-AN ...

Recco. Scattano le finali scudetto del campionato diA1 maschile 2020/2021, edizione numero 102, e si comincia subito con l 'acuto del Brescia. ) [... è uno spot pubblicitario per la. L'......dimissioni (presentate dopo il ko di domenica con Jesi) e torna alla guida del Pescara... Poi, salvo clamorosi sconvolgimenti, i biancazzurri si giocheranno la permanenza inB ...Sono scattate oggi, mercoledì 19 maggio, le finali play-off del campionato di Serie A1 di pallanuoto maschile: a Punta Sant'Anna l'AN Brescia firma il colpo che potrebbe indirizzare la serie scudetto ...Si aprono con una sorpresa le finali scudetto del campionato di pallanuoto serie A1 maschile 2020-2021, edizione numero 102. A Punta Sant'Anna, in gara 1, la An Brescia sorprende 9-8 la Pro Recco e si ...