Pagelle Atalanta Juventus 1-2: Kulusevski illumina, Chiesa la decide (Di mercoledì 19 maggio 2021) Pagelle Atalanta Juventus – Finale di Coppa Italia tra Atalanta e Juventus. Partita bellissima sul piano del gioco. Primo tempo dominato dai nerazzurri che però vanno sotto al primo tiro in porta dei bianconeri. Kulusevski con un sinistro a giro disegna il gol del vantaggio. Pareggia il solito Malinovskyi con un sinistro da fuori area. Secondo tempo completamente diverso. La Juventus domina sul piano del gioco e soprattutto fisico. Alto livello dei bianconeri che trovano il vantaggio con Chiesa, dopo uno splendido scambio con Kulusevski. I bianconeri vincono 1-2. Pirlo vince il secondo trofeo dell’anno. Pagelle Atalanta Juventus, i voti del match BUFFON 6 – Mai chiamato in causa. Non ... Leggi su juvedipendenza (Di mercoledì 19 maggio 2021)– Finale di Coppa Italia tra. Partita bellissima sul piano del gioco. Primo tempo dominato dai nerazzurri che però vanno sotto al primo tiro in porta dei bianconeri.con un sinistro a giro disegna il gol del vantaggio. Pareggia il solito Malinovskyi con un sinistro da fuori area. Secondo tempo completamente diverso. Ladomina sul piano del gioco e soprattutto fisico. Alto livello dei bianconeri che trovano il vantaggio con, dopo uno splendido scambio con. I bianconeri vincono 1-2. Pirlo vince il secondo trofeo dell’anno., i voti del match BUFFON 6 – Mai chiamato in causa. Non ...

