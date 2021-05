Oltre Brexit. Difesa, politica estera e partenariato transatlantico (Di mercoledì 19 maggio 2021) Brexit ha imposto un ripensamento politico e industriale per il Regno Unito, che ha scelto, come dimostra la Integrated Review, di rafforzare la special partnership con gli Stati Uniti. Dopo gli anni di de-industrializzazione e scommessa sulla dimensione globale della finanza, la sfida ora è di bilanciare meglio l’economia ancorandola a una visione strategica. Ecco perché la scommessa sulla Difesa, un settore cruciale anche nella relazione con l’Europa anche grazie alla Nato e al ritrovato dialogo tra Stati Uniti e Unione europea. E in questo processo l’Italia è centrale: tradizionalmente le nostre industrie sono alleate così come politicamente i due Paesi hanno sempre fatto da sponda per arginare le spinte egemoniche di Francia e Germania. Brexit cambia molto, ma non cambia tutto? Formiche.net ne parlerà venerdì 21 ... Leggi su formiche (Di mercoledì 19 maggio 2021)ha imposto un ripensamento politico e industriale per il Regno Unito, che ha scelto, come dimostra la Integrated Review, di rafforzare la special partnership con gli Stati Uniti. Dopo gli anni di de-industrializzazione e scommessa sulla dimensione globale della finanza, la sfida ora è di bilanciare meglio l’economia ancorandola a una visione strategica. Ecco perché la scommessa sulla, un settore cruciale anche nella relazione con l’Europa anche grazie alla Nato e al ritrovato dialogo tra Stati Uniti e Unione europea. E in questo processo l’Italia è centrale: tradizionalmente le nostre industrie sono alleate così comemente i due Paesi hanno sempre fatto da sponda per arginare le spinte egemoniche di Francia e Germania.cambia molto, ma non cambia tutto? Formiche.net ne parlerà venerdì 21 ...

