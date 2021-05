MOVIOLA – Atalanta-Juventus, Rabiot su Pessina: era calcio di rigore? (Di mercoledì 19 maggio 2021) Episodio dubbio, molto dubbio. Nel corso dei primi minuti di Atalanta-Juventus, finale della Coppa Italia 2020/2021, i ragazzi di Gian Piero Gasperini recuperano una palla nella trequarti offensiva grazie ad una palla persa in maniera banale da McKennie. La sfera arriva a Pessina che, dentro l’area di rigore, si coordina per tirare ma viene ostacolato da Rabiot che non gli permette di calciare. Per l’arbitro Massa non c’è nulla, ma rivedendo le immagini ci sono tantissimi dubbi. Il francese non sembra trovare la palla, ma sia l’arbitro che il Var Valeri non hanno valutato un contatto tale da indicare rigore. Ma sarà un episodio che sicuramente farà discutere. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 19 maggio 2021) Episodio dubbio, molto dubbio. Nel corso dei primi minuti di, finale della Coppa Italia 2020/2021, i ragazzi di Gian Piero Gasperini recuperano una palla nella trequarti offensiva grazie ad una palla persa in maniera banale da McKennie. La sfera arriva ache, dentro l’area di, si coordina per tirare ma viene ostacolato dache non gli permette di calciare. Per l’arbitro Massa non c’è nulla, ma rivedendo le immagini ci sono tantissimi dubbi. Il francese non sembra trovare la palla, ma sia l’arbitro che il Var Valeri non hanno valutato un contatto tale da indicare. Ma sarà un episodio che sicuramente farà discutere. SportFace.

