Meteo | Italia tra sole e pioggia | le previsioni per oggi

Le previsioni Meteo di oggi 19 maggio in Italia. Il tempo resta ancora instabile tra sole e forti temporali: qui la situazione nel dettaglio. Il Meteo di questa settimana non sorride certamente all'Italia. Le piogge non danno tregua alle regioni settentrionali del nostro Paese: da est ad ovest cielo nuvoloso, piogge e temporali con il rischio di locali grandinate. Non proprio un quadro Meteorologico di primavera. Vediamo nel dettaglio le previsioni per oggi mercoledì 19 maggio. Nord: tempo ancora piovoso al Nordest, temporali in particolare sul Triveneto. Le nuvole di pioggia seguiranno il tragitto dalle Alpi verso le pianure.

